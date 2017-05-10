Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса медицинскую помощь
11:36, 10 мая 2017Страна
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Машина МККК привезла для жителей Донецкой области товары медицинского назначения общим весом 8,6 тонн.
На неконтролируемую территорию проследовал грузовик от миссии Международного комитета Красного креста / REUTERS
Международный комитет Красного креста направил на оккупированную территорию Донбасса 8,6 тонн медицинской гуманитарной помощи.
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Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«Через КПВВ «Новотроицкое» на въезд на неконтролируемую территорию проследовал 1 грузовой автомобиль от миссии Международного комитета Красного креста», - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе уточнили, что грузовик перевозил для жителей Донецкой области товары медицинского назначения общим весом 8,6 тонн.
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