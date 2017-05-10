Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса медицинскую помощь

Международный комитет Красного креста направил на оккупированную территорию Донбасса 8,6 тонн медицинской гуманитарной помощи.

Читайте такжеКрасный Крест направил жителям оккупированных территорий Донбасса продукты питания

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на въезд на неконтролируемую территорию проследовал 1 грузовой автомобиль от миссии Международного комитета Красного креста», - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что грузовик перевозил для жителей Донецкой области товары медицинского назначения общим весом 8,6 тонн.