Среди раненых в зоне АТО бойцов тяжелые травмы получила женщина-военнослужащий

13:03, 15 мая 2017
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За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но 6 военнослужащих получили ранения.

Фото: УНИАН

Среди шести бойцов, раненых вчера в результате обстрелов боевиками украинских позиций, тяжелые травмы получила женщина-военнослужащий.

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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но 6 военнослужащих получили ранения. Эти потери силы АТО понесли во время вражеских обстрелов в Авдеевке и Водяном на Мариупольском направлении. Одна из раненых - это женщина-военнослужащий. Ее состояние тяжелое", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-террористические войска 49 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

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Теги: #война на Донбассе#российские оккупанты#раненные в АТО