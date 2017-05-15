Среди раненых в зоне АТО бойцов тяжелые травмы получила женщина-военнослужащий

Среди шести бойцов, раненых вчера в результате обстрелов боевиками украинских позиций, тяжелые травмы получила женщина-военнослужащий.

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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но 6 военнослужащих получили ранения. Эти потери силы АТО понесли во время вражеских обстрелов в Авдеевке и Водяном на Мариупольском направлении. Одна из раненых - это женщина-военнослужащий. Ее состояние тяжелое", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-террористические войска 49 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.