Зарубежные страны отказываются признавать украинские медицинские дипломы

Сирия, Ирак, Ливан и Палестина полностью или частично прекратили признавать дипломы украинских медицинских высших учебных заведений.

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Об этом УНИАН сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, такое решение объясняется низким баллом поступающих в медицинские вузы и отсутствием доступа к интернатуре.

«Сегодня некоторые страны частично или полностью прекратили признание наших медицинских дипломов. Это, в частности, Сирия, Ливан, Ирак, Палестина и прочие, откуда в наши медицинские вузы традиционно приезжает учиться много студентов. Такие решения объясняют низким баллом поступающих в медицинских вузах и отсутствием доступа к интернатуре. Поэтому нам надо определить, какие изменения сейчас нужны, чтобы решить эти проблемы и в целом улучшить качество предоставления образовательных услуг в медицинских вузах», – подчеркнула Гриневич.

Она отметила, что в Украине медицинское образование является самым рейтинговым на рынке образовательных услуг для иностранных студентов: более 64 тысяч иностранцев, которые учатся в Украине, почти 40% получает медицинское образование.

В свою очередь и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что необходимо повысить требования к поступлению иностранных абитуриентов в университеты — они не должны отличаться от требований к украинских абитуриентов. Также, по мнению Супрун, не должно быть ограничений к последипломному обучению.

«Ключевой вопрос заключается в том, является ли интернатура достаточным уровнем последипломного образования, чтобы начать работу врачом? В странах Европы, США, Канаде вместе с интернатурой действует также резидентура, во время которой выпускники долгое время проходят специализацию. Мы планируем изменить систему последипломного образования, включив в нее резидентуру. И в итоге мы должны обеспечить равный доступ для украинских и иностранных студентов к поступлению в университет, так и ко всем уровням последипломного образования, лицензированию врачей», – отметила Супрун.