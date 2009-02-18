Численность населения Харьковщины уменьшилась на 13,5 тыс. человек

Численность населения Харьковской области по состоянию на 1 января 2009 года уменьшилось на 13497 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления статистики Ольгу РАКИТИНУ.

По словам О.РАКИТИНОЙ, численность населения Харьковской области на 1 января 2009 г. составила 2782,4 тыс. человек, в том числе городского 2221,5 тысяч человек и сельского 560,9 тысяч человек.

За 2008 год общая численность населения Харьковской области уменьшилась на 13497 человек, или на 0,5%. Изменение численности населения произошло за счет естественного сокращения (17902 чел.) и миграционного прироста (4405 человек), сообщила О.РАКИТИНА.