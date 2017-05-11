В Кении - эпидемия денге: украинцам советуют воздержаться от поездок

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок в округ Момбаса в Кении из-за вспышки эпидемии лихорадки денге.

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Об этом говорится в сообщении на сайте "Советы путешественникам от консульской службы Украины".

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации в округе Момбаса, Республика Кения, связанной со вспышкой эпидемии лихорадки денге, МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия за границу, воздержаться от посещения упомянутого округа, а тем, кто находится в округе, покинуть его до нормализации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

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Также дипломаты заявляют, что в случае выявления симптомов заболевания или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Кения. С украинским дипломатическим ведомством можно связаться по телефону: +254-733-366-366, по адресу электронной почты: emb_ke@mfa.gov.ua или по круглосуточной "горячей линии" МИД Украины: +38-044-238-16-57, по адресу электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.