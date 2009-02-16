В Чернигове состоялся первый тур всеукраинского благотворительного марафона здоровья Ольги БОГОМОЛЕЦ, который проводится при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции заслуженный врач Украины, профессор Киевского Национального медицинского университета, доктор медицинских наук Ольга БОГОМОЛЕЦ сообщила, что в рамках первого тура всеукраинского марафона здоровья в Чернигове осмотрела 60 детей, которые учатся в школе-интернате для детей с дефектами зрения.

Перед этим состоялись осмотры детей в детских домах и школах-интернатах области на основе информационного письма и критериев отбора, разработанных специалистами-медиками киевского Института дерматологии и косметологии. Среди этих детей были выявлены те, которые нуждались в дополнительном осмотре профессором О.БОГОМОЛЕЦ.

Осмотр проводился с помощью единственного в Украине прибора – эпилюминисцентного дерматоскопа для ранней диагностики онкологических заболеваний кожи. По словам О.БОГОМОЛЕЦ, все больные дети будут направлены в Институт дерматологии и косметологии и при необходимости будут бесплатно прооперированы.

Проведением всеукраинского марафона известный врач пытается привлечь внимание людей к собственному здоровью.

"От медицины здоровье человека зависит лишь на 10%, на 90% оно зависит от самого человека, поэтому не надо требовать от врачей то, что от них не зависит", - отметила О.БОГОМОЛЕЦЬ.

Вечером в Черниговском филармоническом центре концертов и фестивальных программ состоится благотворительный концерт О.БОГОМОЛЕЦ "Янголе мій".

Все мероприятия в рамках первого тура марафона здоровья осуществляются исключительно за средства семьи БОГОМОЛЕЦЬ-ШЕРЕМЕТЬЕВЫХ.

*** Злокачественные опухоли кожи занимают в Украине второе место в структуре онкологических заболеваний. Опаснейшая среди них -меланома. В Украине смертность от меланомы составляет почти 95% (за 5 лет). Такая высокая смертность связана не с отсутствием методов лечения, а с несвоевременной диагностикой. На сегодня новейшее достижение в дерматологии – метод компьютерной эпилюминисцентной дерматоскопии – позволяет специалистам обнаружить родинку, которая растет и изменяется, на ранней стадии.