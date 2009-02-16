Экстравертам не грозит слабоумие

Шведские ученые установили, что в преклонном возрасте активная социальная жизнь человека может предотвратить слабоумие.

В результате шестилетнего исследования, охватывавшего 506 человек в возрасте от 78 лет и старше, шведские медики пришли к выводу, что открытость, доброжелательность, отсутствие склонности к внутренним страхам и переживаниям являются своеобразной защитой от старческого слабоумия, в то время как предрасположенность к волнению по самым различным поводам способствует развитию этого заболевания.

Изначально вопросы об образе жизни, предложенные участникам исследования, имели целью определить уровень их активности в мероприятиях по проведению досуга, работе различных кружков и объединений. В течение 6 лет, что шел эксперимент, у 144 стариков развилось слабоумие. Обработав и проанализировав данные наблюдений, медики констатировали, что интроверты - люди "закрытые", но сохраняющие мир и покой в душе, имеют на 50 процентов меньше шансов заболеть слабоумием, чем те же интроверты, которые без конца переживают по самым разным поводам. То же самое касается и экстравертов.

"Предыдущие исследования показали, что высокий уровень стресса и предрасположенность к волнению способны воздействовать на некоторые части мозга, например, гиппокамп, и спровоцировать тем самым возникновение деменции. Наши открытия показывают, что один из способов предотвращения деменции может состоять в активном образе жизни и спокойном отношении к вещам", - сообщил сотрудник Исследовательского центра по вопросам старения в Стокгольме Хой-Ксин Ванг.

Напомним, ранее сообщалось, что предотвратить старческое слабоумие может помочь витамин D, содержащийся в рыбе или вырабатываемый в организме после пребывания на солнце. К такому выводу пришли американские и британские ученые, исследовавшие состояние здоровья 2 тысяч человек

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