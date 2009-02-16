Две порции энергетического напитка в день опасны для здоровья

Канадские исследователи во главе с доктором Стефани Коте, диетологом из Монреальского Университета, утверждают, что потребление двух порций энергетических напитков в день наносит вред человеческому организму, особенно молодому, сообщает «Медицинская информационная сеть».

Причина этому достаточно проста – это высокое содержание в «энергетиках» сахара и кофеина. Последний, попадая в растущий организм в чрезмерных количествах, вызывает эффект, обратный предполагаемому. То есть, приводит к усталости, вялости и быстрой утомляемости. Утолить жажду данной разновидностью напитков, популярных среди молодежи, практически невозможно из-за большого количества в них сахара. Кроме того, они приводят к обезвоживанию организма.

Выход из ситуации прост: достаточно соблюдать меру и стараться потреблять «энергетиков» не более одной порции в сутки.

ИнтерНовости.ru