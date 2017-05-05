Украина и Кувейт планируют сотрудничать в области военной медицины
15:28, 05 мая 2017Страна
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Муженко обсудил с начальником Генштаба ВС Кувейта вопросы подготовки специалистов, а также подразделений военной медицины.
Украина и Кувейт планируют сотрудничать в области военной медицины / day-omega.com
Начальник генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор Муженко во время протокольной встречи в Киеве с начальником Генштаба Вооруженных сил Кувейта Мухаммедом Аль-Хазером обсудили вопросы дальнейшего развития военного и военно-технического сотрудничества армий двух государств.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, в частности, они обсудили вопросы подготовки специалистов, а также подразделений военной медицины.
В рамках визита состоялась встреча с глазу на глаз начальников генеральных штабов.
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