Украина и Кувейт планируют сотрудничать в области военной медицины

Начальник генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор Муженко во время протокольной встречи в Киеве с начальником Генштаба Вооруженных сил Кувейта Мухаммедом Аль-Хазером обсудили вопросы дальнейшего развития военного и военно-технического сотрудничества армий двух государств.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, в частности, они обсудили вопросы подготовки специалистов, а также подразделений военной медицины.

В рамках визита состоялась встреча с глазу на глаз начальников генеральных штабов.