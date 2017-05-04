Враг обстрелял жилые кварталы Авдеевки и Марьинки, есть раненые среди гражданских

Сегодня во время обстрела позиций сил АТО под огонь противника попали жилые кварталы Авдеевки и Марьинки, есть раненые среди гражданских.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, в Авдеевке под обстрел противника попали дома по улице Спортивной. В результате обстрела ранены двое гражданских лиц, которых с огнестрельными осколочными ранениями срочно доставлены в центральную районную больницу. Их состояние удовлетворительное.

По Авдеевке враг применил минометы калибра 82 мм. Обстрел велся со стороны населенного пункта Яковлевка на временно неподконтрольной Украине территории.

В Марьинке вследствие вражеского обстрела уничтожен автомобиль ВАЗ-2101, стоявший во дворе частного дома по улице Прокофьева, 214.

Противник, применяя 82-миллиметровые минометы, вел огонь со стороны населенного пункта Трудовский на временно оккупированной территории.

На местах происшествий работают представители Совместного центра контроля и координации за режимом прекращения огня и Национальной полиции Украины.

Информация о пострадавших и других фактах повреждений уточняется.