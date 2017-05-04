Штаб Ахметова доставит продукты в серую зону

12:24, 04 мая 2017
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Штаб Рината Ахметова выдал 11,7 миллионов продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. 

Гуманитарный штаб Рината Ахметова

В мае 2017 года мобильные бригады Штаба Рината Ахметова посетят 45 населенных пунктов Донецкой области, волонтеры доставят и выдадут 10,6 тысяч продуктовых наборов.

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Как подчеркнули УНИАН в штабе, помощь предназначена самым социально-незащищенным категориям населения – старикам, инвалидам, родителям-одиночкам, многодетным семьям.

«Штаб Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарную помощь в «серую зону». Местные жители очень нуждаются в поддержке. Здесь нет работы, разрушена инфраструктура, не везде работают больницы и школы», –  рассказывает руководитель направления «Гуманитарная помощь» Михаил Катеринчак. 

За все время работы штаб Рината Ахметова выдал 11,7 миллионов продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. Помощь штаба спасла более 1 миллиона человек.

Подробную информацию о графике выдаче помощи можно узнать, позвонив на горячую линию штаба 0800 509 001, а также на сайте штаба.

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Теги: #гуманитарная помощь#штаб Ахметова#серая зона