В Украине растет количество детей с психологическими травмами из-за войны на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила президент общественной организации «Ла Страда-Украина» Екатерина Левченко.

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Она отметила, что национальная детская «горячая линия» работает с 2013 года. Левченко добавила, что на сегодняшний день это единственная национальная «горячая линия» для детей, она является бесплатной и анонимной. «Она объединяет в себе работу «горячей линии», телефона доверия и линии помощи», - сказала президент организации.

«В прошлом году мы получили более 45 тысяч обращений от детей», - сказала она и добавила, что это больше, чем в предыдущие годы.

В свою очередь координатор национальных горячих линий «Ла Страда-Украина» Алёна Кривуляк отметила, что в 2013 году на детскую «горячую линию» поступило свыше 18 тысяч звонков, тогда как в 2016 году количество обращений стало рекордным.

Говоря об основных категориях обращений детей, Кривуляк заметила, что это психологическое здоровье детей, информация о правах детей и запросы о половом воспитании. Кроме того, она отметила, что в 2016 году увеличилось количество звонков от взрослых - 15%, тогда как в начале работы количество обращений от них составляло всего 2%.

«У нас значительно выросли запросы относительно психологического насилия над детьми», - констатировала координатор «горячих линий» и добавила, что также возросло количество звонков, которые касаются насилия и жестокого обращения с детьми на территориях, временно неподконтрольных Украине.

Кроме того, по словам Кривуляк, возросло количество звонков от детей, которые «видят насилие или которые являются жертвами насилия в семьях демобилизованных военных и в семьях внутренне перемещенных лиц».

Она также отметила значительное количество звонков от родителей, в частности, от матерей, в отношении которых совершают насилие собственные дети.

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В числе прочего, возросло также количество запросов по поводу похищения детей одним из супругов, особенно если один из родителей является иностранцем. Кроме того, возросло количество запросов, особенно в Киеве и Киевской области, в отношении детей, которых используют в попрошайничестве.

«У нас очень возросло количество звонков по поводу психотравмы детей в результате военных действий. Если, например, в 2014-2015 годах мы имели очень маленькое количество именно относительно психотравмы, то в 2016 году количество таких звонков значительно возросло. И мы прогнозируем, что в 2017 году количество таких звонков будет еще больше», - сказала Кривуляк.