С начала года в Украине зафиксировано 44 вспышки кишечных инфекционных заболеваний

В первом квартале 2017 года Госпродпотребслужба расследовала 44 случая вспышек кишечных инфекционных заболеваний, в результате которых пострадало 505 человек, из них 447 детей (88,5%). За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 22 вспышки, в результате которых пострадало 165 человек, из них 109 детей (52,2%).

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Вспышки регистрировались почти на всех административных территориях, за исключением Ивано-Франковской, Луганской, Херсонской и Хмельницкой областей. Наибольшее количество вспышек зарегистрировано в Одесской области и по Киеву (по 5), Запорожской, Киевской областях (по 4).

Обращает на себя внимание большое количество вспышек, которые были зарегистрированы в организованных детских коллективах – 33 (75%). С объектами ресторанного хозяйства и торговли связано только 3 вспышки, среди населения в быту зарегистрировано 8 вспышек

В текущем году изменилась и этиологическая структура вспышек. Так, если в предыдущем году почти половина вспышек была вызвана сальмонельозной инфекцией, то в текущем году на первое место вышли вспышки вирусной этиологии (рота, норавіруси) – 22 (50 %). Сальмонеллами и вирусами гепатита А вызвано по 5 вспышек (11,4 %), в 7 случаях (15,9 %) возбудителя не установлен, у 5 (11,4%) – другими бактериальными возбудителями. Передача возбудителей инфекции происходила как пищевым путем (40,9%), так и контактно – бытовым (40,9%) по причине таких факторов, как загрязненные руки, посуду, предметы быта (от несвоевременно изолированных больных (носителей) среди детей или персонала). Кроме того, возникновению вспышек способствовало нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, правил личной гигиены детьми. Фактор передачи не установлен при расследовании 8 вспышек (18,2%).

В ходе проведенных расследований установлено, что основными причинами вспышек стали грубые нарушения санитарного законодательства, а именно: не соблюдение поточності и технологии приготовления блюд, сроков и температурного режима при хранении сырья и готовой продукции, дезинфекционного режима, условий мытья кухонной и столовой посуды, правил личной гигиены, товарного соседства при хранении пищевых продуктов, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений пищеблоков и тому подобное.