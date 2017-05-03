Кабмин реорганизовал государственные научные учреждения, подчиненные Минздраву

Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации некоторых государственных научных учреждений, организаций и предприятий, подчиненных Министерству здравоохранения.

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Соответствующее распоряжение от 26 апреля 2017 г. № 287-р опубликовано на Правительственном портале.

В частности, отменено решение о реорганизации государственных научных учреждений, организаций и предприятий "Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены Министерства здравоохранения Украины", "Украинский центр научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы", "Государственный научно-исследовательский центр по проблемам гигиены питания Министерства здравоохранения Украины" и "Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта Министерства здравоохранения Украины" путем их присоединения к государственному учреждению "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

Кроме того, реорганизовано государственное научное учреждение "Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены Министерства здравоохранения Украины" путем его присоединения к Львовскому национальному медицинскому университету имени Даниила Галицкого.