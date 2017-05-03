В ГПУ опровергли информацию относительно уголовных производств против Супрун
По словам Сарган, Генпрокуратура и Министерство внутренних дел «только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы».
Генеральная прокуратура Украины не открывала ни одного уголовного производства против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.
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Об этом заявила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
«Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Таким образом хочу опровергнуть слова директора НАБУ А.Сытника», - написала она.
По словам Сарган, Генпрокуратура и Министерство внутренних дел «только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы».
«Подчеркну еще раз – Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства», - подчеркнула пресс-секретарь ГПУ.
Как сообщал УНИАН, 28 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил о наличии у него информации о том, что ГПУ расследует уголовные дела в отношении Супрун в связи с её реформаторской деятельностью.
Он анонсировал создание в НАБУ подразделения для борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения: «Запланировано создание отдельного подразделения детективов, которое будет специализироваться на расследовании уголовных производств о коррупции, касающейся сферы Минздрава. Поэтому Вы (Ульяна Супрун) в нашем лице имеете надежного партнера. Мы надеемся на взаимную поддержку», - отметил Супрун.
Также Сытник заявил: «Знаю, что при Ульяне были уголовные производства. В принципе это то, что сопровождает человека, который хочет что-то изменить в Украине. Это знаки, что человек идет по правильному пути».