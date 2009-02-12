6 из 20-ти пострадавших в результате пожара в автобусе в тяжелом состоянии

20 человек, пострадавших сегодня в результате пожара в автобусе в Донецкой области, находятся в больницах, из них шестеро – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила УНИАН начальник Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА.

Она отметила, что в результате пожара в автобусе погибло 7 пассажиров, а 20 человек получили травмы.

По словам И.СЕДОВОЙ, по состоянию на 15.00 из числа пострадавших 13 человек были доставлены в Ожоговый центр Краматорска, еще двое находятся в хирургическом отделении городской больницы Славянска, в медицинские учреждения Красного Лимана направили еще 5 пострадавших.

Она сообщила, что «6 людей из общего числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии», и добавила, что также «в автобусе находился ребенок, который тоже пострадал, его состояние здоровья медики оценивают как средней тяжести».

Трое из 30 пассажиров вообще не пострадали, «они живы и здоровы, им повезло очень сильно», - отметила И.СЕДОВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, в 11.13 в Славянском районе Донецкой области на автотрассе между селами Райгород и Брусино произошел пожар в рейсовом автобусе «ЛАЗ», следовавшем из Краматорска в Кременную Луганской области. В автобусе находились 30 человек. В 11.35 пожар было локализован силами двух спасательных отделений МЧС, а в 11.55 - ликвидирован. Причина пожара устанавливается.