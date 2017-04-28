ООН отправила в оккупированную Луганскую область гуманитарную помощью
16:40, 28 апреля 2017Страна
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Вчера проследовало 23 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от агентств ООН - на оккупированные территории Луганской области.
ООН отправило на оккупированную территорию гумпомощь / Фото УНИАН
В оккупированные районы Луганской области вчера проследовало 23 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от ООН.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 23 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от агентств ООН - на оккупированные территории Луганской области", - сообщил он.
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