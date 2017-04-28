ООН отправила в оккупированную Луганскую область гуманитарную помощью

В оккупированные районы Луганской области вчера проследовало 23 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от ООН.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 23 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от агентств ООН - на оккупированные территории Луганской области", - сообщил он.