ООН отправила в оккупированную Луганскую область гуманитарную помощью

16:40, 28 апреля 2017
Страна
176

Вчера проследовало 23 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от агентств ООН - на оккупированные территории Луганской области.

Фото УНИАН

В оккупированные районы Луганской области вчера проследовало 23 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от ООН.

Читайте такжеВ рамках акции "Папа для Украины" на гуманитарные проекты потрачено около 6 млн евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 23 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от агентств ООН - на оккупированные территории Луганской области", - сообщил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ООН#гуманитарная помощь#война на Донбассе