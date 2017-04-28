Боевики на Луганщине активно набирают медиков из гражданских больниц в военные госпиталя
Врачам хирургических специальностей за дежурство в военных госпиталях предлагается 12 тысяч российских рублей в месяц.
Боевики на временно оккупированных территориях Луганской области активно набирают персонал гражданских лечебных учреждений в военные медицинские учреждения.
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Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.
В разведке сообщили, что, в частности, врачам хирургических специальностей за дежурство в военных госпиталях предлагается 12 тысяч российских рублей в месяц.
В то же время оккупационными «властями» на временно оккупированных территориях Луганской области принято решение отменить дополнительные денежные надбавки и выплаты медицинскому персоналу, в том числе, за сверхурочное время работы.