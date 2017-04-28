ГПУ открыла против Супрун уголовные производства - Сытник

Директор Национальной антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун генеральной прокуратурой были открыты уголовные производства, пишет realist.

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"Я знаю, что по Ульяне тоже были открыты уголовные производства " — заявил Сытник.

По его мнению, это связано с реформаторскими инициативами и. о. министра здравоохранения.

Сытник также сообщил, что в НАБУ планируется создать специальное подразделение детективов, которые будут расследовать коррупцию в сфере здравоохранения.