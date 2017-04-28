В НАБУ создадут отдел по расследованию коррупции в Минздраве
10:58, 28 апреля 2017Страна
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Коррупционными делами в Министерстве здравоохранения будет заниматься 50 детективов
Артем Сытник / Фото УНИАН
В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) планируют создать отдел по расследованию коррупции в Министерстве здравоохранения Украины. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, пишет РБК.
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"Запланировано создание еще одного отдела детективов, которые будут расследовать коррупцию в Министерстве здравоохранения",- сказал Сытник.
По его словам, вчера, 27 апреля 2017 года, проводилось совещание НАБУ о сотрудничестве с Министерством здравоохранения. "У нас на подходе еще 50 детективов, которые будут этим заниматься",- резюмировал директор НАБУ.
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