В НАБУ создадут отдел по расследованию коррупции в Минздраве

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) планируют создать отдел по расследованию коррупции в Министерстве здравоохранения Украины. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, пишет РБК.

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"Запланировано создание еще одного отдела детективов, которые будут расследовать коррупцию в Министерстве здравоохранения",- сказал Сытник.

По его словам, вчера, 27 апреля 2017 года, проводилось совещание НАБУ о сотрудничестве с Министерством здравоохранения. "У нас на подходе еще 50 детективов, которые будут этим заниматься",- резюмировал директор НАБУ.