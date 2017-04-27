Супрун заявила, что вакцин для детей в больницах достаточно

В Украине есть большой запас иммунологических препаратов для вакцинации детей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она призвала украинских родителей не отказываться от вакцинации детей.

По словам Супрун, родители, если им отказывают в иммунизации детей из-за отсутствия вакцин, должны обращаться в областные управления Министерства здравоохранения, «этих вакцин сейчас очень много в регионах».

«Если не откликнутся они, тогда обращайтесь напрямую в Минздрав. Мы сможем найти эти вакцины, потому что они в наличии. Есть очень большой запас вакцин сейчас в Украине. Такой большой запас, что на 2016 год мы сможем сэкономить 17 миллионов долларов на закупку вакцин, и на 2017 год даже больше», - сказала она и добавила: «Мы должны быть с вами прогрессивными агентами изменений»

Супрун пообещала, что «министерство будет и в дальнейшем поставлять качественные вакцины».