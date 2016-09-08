Международные организации "сэкономили" Украине деньги на закупках лекарств, просто снизив необходимые квоты - эксперт

Международные организации, которые закупали лекарственные препараты по государственным программам за бюджетные деньги, "сэкономили" средства, снизив необходимые квоты.

Об этом написала на своей странице в Фейсбук главный инфекционист Украины заведующая кафедры инфекционных болезней НМУ им.Богомольца профессор Ольга Голубовская.

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"Наконец-то сегодня рабочая группа Минздрава поняла, каким это волшебным способом ПРООН нам "сэкономила" $110 000 на закупках препаратов от гепатитов, учитывая то, что регионы получили количество лекарств (и то не всех), заметно в меньших количествах, чем заказывалось согласно квотам. Никогда не догадаетесь. Оказывается, международная организация подсчитала, что выделенных денег не хватает на заказанные препараты и поэтому .... самостоятельно снизила квоту на 22%; соответственно, регионы и получили меньше препарата. И это, оказывается, экономия ...:) т.е., к примеру, вас посылают в аптеку со списком жизненно необходимых лекарств для всех членов семьи стоимостью в 1000 гривен, вы покупаете меньшее количество за 800, остальное считаете экономией, возвращаетесь домой и издевательски спрашиваете "что бы вам ещё купить", - написала эксперт.

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"Поэтому члены рабочей группы вместе с присутствующим представителем ПРООН согласились с тем, что это не ЭКОНОМИЯ, а просто ОСТАТОК средств, полученных в результате искусственно заниженной потребности, который надо потрать, просто закупив то, что заказывали регионы.... Сразу скажу, что ничего криминального в этом нет, денег не хватало, снизили квоту...ну, не согласовали, ну, рибавирин впервые купили по цене, в десятки раз превышающей закупочную цену предыдущих лет... но не надо же вводить,мягко говоря, в заблуждение всех, включая руководство всех уровней, что нам что-то сэкономили", - отметила Голубовская.

"Я уже не говорю о том, что можно было бы посоветоваться с экспертами, на чем точно "экономить"/недозакупать нельзя, как бы риски для некоторых пациентов серьёзные ...Но у них там, видимо, свои эксперты, мультидисциплинарные ... Теперь интересно, будут ли стирать свои посты в фейсбуке некоторые "радетели" про всех пациентов в Украине ...) хотя можно и соврать-недорого взять", - написала медик