Международные организации "сэкономили" Украине деньги на закупках лекарств, просто снизив необходимые квоты - эксперт

09:00, 08 сентября 2016
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Рибавирин впервые купили по цене, в десятки раз превышающей закупочную цену предыдущих лет.

REUTERS

Международные организации, которые закупали лекарственные препараты по государственным программам за бюджетные деньги, "сэкономили" средства, снизив необходимые квоты. 

Об этом написала на своей странице в Фейсбук главный инфекционист Украины заведующая кафедры инфекционных болезней НМУ им.Богомольца профессор Ольга Голубовская.

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"Наконец-то сегодня рабочая группа Минздрава поняла, каким это волшебным способом ПРООН нам "сэкономила" $110 000 на закупках препаратов от гепатитов, учитывая то, что регионы получили количество лекарств (и то не всех), заметно в меньших количествах, чем заказывалось согласно квотам. Никогда не догадаетесь. Оказывается, международная организация подсчитала, что выделенных денег не хватает на заказанные препараты и поэтому .... самостоятельно снизила квоту на 22%; соответственно, регионы и получили меньше препарата. И это, оказывается, экономия ...:) т.е., к примеру, вас посылают в аптеку со списком жизненно необходимых лекарств для всех членов семьи стоимостью в 1000 гривен, вы покупаете меньшее количество за 800, остальное считаете экономией, возвращаетесь домой и издевательски спрашиваете "что бы вам ещё купить", - написала эксперт.

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"Поэтому члены рабочей группы вместе с присутствующим представителем ПРООН согласились с тем, что это не ЭКОНОМИЯ, а просто ОСТАТОК средств, полученных в результате искусственно заниженной потребности, который надо потрать, просто закупив то, что заказывали регионы.... Сразу скажу, что ничего криминального в этом нет, денег не хватало, снизили квоту...ну, не согласовали, ну, рибавирин впервые купили по цене, в десятки раз превышающей закупочную цену предыдущих лет... но не надо же вводить,мягко говоря, в заблуждение всех, включая руководство всех уровней, что нам что-то сэкономили", - отметила Голубовская.

"Я уже не говорю о том, что можно было бы посоветоваться с экспертами, на чем точно "экономить"/недозакупать нельзя, как бы риски для некоторых пациентов серьёзные ...Но у них там, видимо, свои эксперты, мультидисциплинарные ... Теперь интересно, будут ли стирать свои посты в фейсбуке некоторые "радетели" про всех пациентов в Украине ...) хотя можно и соврать-недорого взять", - написала медик

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