Гройсман пообещал, что программа реимбурсации "через некоторое время заработает, как часы"

Правительственная программа "Доступные лекарства" начала работу в каждой области страны, и Правительство продолжит совершенствовать систему, чтобы охватить все большее количество украинцев и обеспечить более широкий доступ граждан к бесплатных лекарств.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Харькове.

"С 1 апреля мы начали программу бесплатных лекарств для украинцев.

Очевидным является факт, что программа начала работать и люди получают доступ к бесплатных лекарств. Нам нужно еще время, чтобы дойти до каждого уголка, особенно в сельской местности, где сети (аптек) будут участвовать в этой программе", - отметил Гройсман.

"Разумеется, за один месяц выстроить работу по всей стране трудно, но за определенный период времени система будет работать, как часы", - пообещал Гройсман. Он отметил, что правительственная программа реимбурсации начала свою работу в каждой области.

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"Это означает, что люди все больше и больше получают доступ к бесплатным лекарствам. Мы будем находить проблемы, если они есть в системе или в регионах, и будем их решать. Средств у нас достаточно, система построена качественно и в интересах украинских граждан, поэтому мы будем только совершенствовать ее работу", - сказал Гройсман.