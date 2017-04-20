Минздрав проведет опрос относительно эффективности программы "Доступные лекарства"
Oпрос относительно эффективности этой программы будет содержать 20 вопросов.
Министерство здравоохранения инициирует социальный опрос относительно эффективности программы «Доступные лекарства».
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время брифинга относительно развертывания в Украине программы «Доступные лекарства».
«Мы в понедельник (24 апреля – УНИАН) на сайте Министерства и на нашем Facebook начинаем общий социальный опрос по программе «Доступные лекарства», - сказала она.
Супрун уточнила, что опрос относительно эффективности этой программы будет содержать 20 вопросов. Она призвала граждан принять участие в опросе, чтобы ведомство получило достоверную информацию об инициированной программе.
Напомним, что программа стартовала 1 апреля 2017 года и предоставляет возможность пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа или бронхиальной астмой получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.