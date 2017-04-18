"Наклейки для аптек уже скоро в вашем городе": Супрун сообщила о первой напечатанной партии

Первая партия наклеек для аптек, участвующих в программе «Доступные лекарства», уже поступила в регионы Украины.

Читайте такжеСупрун призвала пациентов требовать от аптек участия в программе "Доступные лекарства"

Об этом на своей странице в Facebook сообщила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Первая партия наклеек для аптек, участвующих в программе «Доступные лекарства», уже разошлась по регионам. Печатаем следующую партию. Они направятся в каждый уголок Украины и скоро появятся в аптеках вашего города!», - написала Супрун.

Также она разместила ссылку на карту, где можно найти аптеки, которые уже участвуют в программе (https://goo.gl/lx4cwI), списки аптек в регионах (https://goo.gl/4BD36A) и все о программе «Доступные лекарства» (goo.gl/3K2M3U).

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в Украине стартовала программа «Доступные лекарства» по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации). Речь идет о введении механизма возмещения стоимости лекарств во время амбулаторного лечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа, бронхиальной астмой, путем установления оптово-отпускных цен на эти препараты, которые рассчитываются как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах.

Участие аптечных заведений в программе возмещения стоимости лекарственных средств проходит исключительно на добровольных началах.