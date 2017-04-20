Более 2,7 тыс. аптек по всей Украине реализуют программу "Доступные лекарства" – Розенко

По состоянию на сегодняшний день уже более 2 тыс. 700 аптек по всей Украине реализуют программу «Доступные лекарства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко во время брифинга о развертывании в Украине программы «Доступные лекарства».

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Он обратил внимание, что на сайте Минздрава есть интерактивная карта всей Украины, где можно в своем регионе найти конкретную аптеку, которая участвует в этой программе.

«Такой сервис готовый, такой сервис постоянно наполняется новыми аптеками. На сегодняшний день наибольшее количество аптек, которые задействованы по регионам: Винницкая область – почти 350 аптек, Днепропетровская – 210, Донецкая – 180, Кировоградская – 100, Луганская – 150, Николаевская – 170, Полтавская – 220, Ривненская – 200», - рассказал Розенко.

В то же время, по его словам, сегодня стоит задача перед местными властями обеспечить наличие полного ассортимента препаратов в этих аптеках.

Потому что, как пояснил Розенко, не все аптеки имеют достаточное количество лекарств или достаточно широкий ассортимент.

«Я надеюсь, что в течение, и есть соответствующее поручение премьер-министра, ближайших недель будут проведены дополнительные переговоры местных органов власти с представителями фармкомпаний и представителями аптечных структур, которые позволят расширить ассортимент лекарственных средств и украинцам получить полный спектр услуг в аптеках Украины», - подчеркнул вице-премьер.

***Программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года и предоставляет возможность пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа или бронхиальной астмой получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.