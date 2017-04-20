Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса продукты и медикаменты

Международный Комитет Красного Креста направил 333 тонны помощи жителям Донецкой области на непідконтрольній территории.

Читайте такжеКрасный Крест отправил жителям оккупированных территорий Донбасса медикаменты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию проследовало 18 грузовых автомобилей, которые перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, товары медицинского назначения, а также строительные материалы», - отметил он.

Мотузяник добавил, что помощь общей массой 333 тонны поступило от Международного Комитета Красного Креста.