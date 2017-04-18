Полторак вручил медали итальянским медикам, которые лечат бойцов АТО

Министр обороны Степан Полторак вручил итальянским медикам, которые лечат бойцов АТО, медали «За содействие Вооруженным силам Украины».

Об этом сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и прессы министерства обороны Украины.

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Полторак в рамках визита в Италию посетил украинских военнослужащих, которые проходят лечение после полученных ранений в ходе АТО в военном госпитале «Челио».

Министр обороны наградил украинских защитников ведомственными наградами и денежными премиями. "Благодарен вам за доблестную службу, за то, что, рискуя собственной жизнью, вы защищали родную страну", – сказал Полторак.

Также он поблагодарил итальянских врачей, которые возвращают к жизни украинских военных, и вручил им знаки отличия Минобороны – медали «За содействие Вооруженным силам Украины».