ВР планирует усовершенствовать механизм выдачи военнослужащим справок о ранении

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№3728) проголосовали 262 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом устанавливается, что в случае, если обстановка не позволяет выдать справку о травме (увечье, ранении, контузии) до направления раненного военнослужащего на лечение вне расположения воинской части, она направляется в военный комиссариат, где приписан военнослужащий, получивший травму, в срок до 30 суток со дня получения травмы, или в срок до 30 суток по требованию указанного военного комиссариата.

Кроме того, определяется, что в случае направления на лечение вне расположения части военнослужащие должны быть одеты в соответствии с временем года и иметь при себе направление, подписанное командиром воинской части, медицинскую книжку, документ, удостоверяющий личность, необходимые личные вещи и аттестат на продовольствие, справку о травме (увечье, ранении, контузии) и при необходимости медицинскую характеристику, а при убытии на лечение за пределы гарнизона, кроме того, - аттестат на вещевое и денежное довольствие, проездные документы до места расположения лечебного учреждения и обратно.