Грузовики ООН с гуманитарной помощью едут на неконтролируемую территорию Донетчины

17:41, 14 апреля 2017
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Об этом сообщил спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Иллюстрация REUTERS

Шесть грузовиков Организации Объединенных Наций, перевозящих гигиенические наборы, направились на неконтролируемую территорию Донецкой области.

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Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проследовали 6 грузовых автомобилей от ООН, перевозивших гигиенические наборы общей массой 60,5 т для жителей Донецкой области», - сказал он.

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Теги: #ООН#гуманитарная помощь#война на Донбассе