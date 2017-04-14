Грузовики ООН с гуманитарной помощью едут на неконтролируемую территорию Донетчины
17:41, 14 апреля 2017Страна
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Об этом сообщил спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Автомобили ООН доставят гигиенические наборы для жителей оккупированной Донетчины / REUTERS
Шесть грузовиков Организации Объединенных Наций, перевозящих гигиенические наборы, направились на неконтролируемую территорию Донецкой области.
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Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проследовали 6 грузовых автомобилей от ООН, перевозивших гигиенические наборы общей массой 60,5 т для жителей Донецкой области», - сказал он.
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