Как сообщили УНИАН в Минздраве, правительство выделит 150 миллионов гривен на развитие сети реперфузионных центров.

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Правительство приняло постановление о развитии в Украине сети кардиоцентров для оказания помощи пациентам с острым инфарктом миокарда. По уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний Украина уже не один год лидирует среди стран Европы. Ежегодно более 40 тысяч украинцев страдают от инфаркта, вследствие инфаркта умирают 14% пациентов и 21% – из тех, кто нуждался в срочном стентировании.

На сегодня согласно расчетам Европейского общества кардиологов, ориентировочная потребность для Украины в неотложных стентированиях для пациентов с острым инфарктом миокарда - 16 тысяч, в то же время, в 2016 году провели лишь 6,8 тысяч.

Благодаря централизованным закупкам стент-систем и расходных материалов (2017-го закупят около 11 тыс. стентов), впервые в истории нашего государства, каждый пациент, который нуждается в неотложной ангиографии/ стентирование, будет иметь возможность получать их БЕСПЛАТНО.

Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение ангиографического оборудования». Она предусматривает закупку стационарного ангиографического оборудования на условиях софинансирования из местных бюджетов.

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Согласно Постановлению, закупка ангиографов будет осуществляться для многопрофильных больниц интенсивного лечения II уровня в пределах созданных госпитальных округов, чтобы обеспечить 2-х часовой проезд пациентов с инфарктом миокарда в этих учреждений здравоохранения.

Реперфузионные центры должны функционировать в режиме 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году (24/7/365). Каждый пациент, который требует неотложного стентирование, будет обеспечиваться качественной и своевременной диагностикой и эффективным и бесплатным лечением. Согласно европейских протоколов лечения, стентирование должны проводить в первые 2 часа контакта пациента с медицинским персоналом (максимум 12 часов от начала симптомов).

Реперфузионные центры – это лишь одна составляющая. Важным является регулирование работы экстренной медицинской помощи, должна быть обеспечена ЭКГ и дефибриллятором, иметь постоянную телефонную связь с реперфузійними центрами и отделениями кардиологии, а также обучение врачей согласно современным протоколам оказания помощи.

Деятельность центров, в том числе, направленная на снижение уровня смертности пациентов с острым коронарным синдромом. На сегодня госпитальная летальность от инфаркта миокарда в клиниках, которые уже работают, как реперфузионные центры, составляет 3-6%.

Согласно опыту европейских стран, налажена работа сети таких центров в украинских реалиях позволит спасать 3 тыс. жизней ежегодно.