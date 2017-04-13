Гройсман обещает, что правительство расширит программу реимбурсации лекарств

Кабинет министров Украины планирует расширение программы реимбурсации (компенсации стоимости лекарств).

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Как сообщила пресс-служба секретариата КМУ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения со студентами в Донецком национальном медицинском университете в Кропивницком.

"В наших планах расширять программу реимбурсации, обеспечения бесплатными лекарствами тех, кто нуждается, - сказал премьер, отвечая на вопрос. - В наших планах - развитие этой программы".

Гройсман отметил, что правительство добилось уменьшения цены на медицинские препараты по определенным категориям на 10-30-60%.

По его словам, программа реимбурсации – качественная и фундаментальная работа, которую неоднократно пытались сорвать. "Но мы создали систему - открытую, публичную, прозрачную. В наших интересах расширять эту программу ради здоровья всех украинцев", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации). Речь идет о введении механизма возмещения стоимости лекарств во время амбулаторного лечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа, бронхиальной астмой, путем установления оптово-отпускных цен на эти препараты, которые рассчитываются как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах.

Участие аптечных учреждений в программе возмещения стоимости лекарственных средств предполагается исключительно на добровольных началах. Минздрав Украины призывает представителей бизнеса присоединиться к программе реимбурсации. По состоянию на апрель, в программе "Доступные лекарства" принимают участие более 2 тысяч аптек.