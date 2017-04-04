Список лекарственных препаратов, которые украинцы получат бесплатно

Как сообщили УНИАН в Минздраве, программа «Доступные лекарства» предоставляет возможность каждому украинцу получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет 2 типа.

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Перечень лекарственных средств, участвующих в программе «Доступные лекарства», можно найти здесь - в Реестре лекарственных средств. Перечень аптек, участвующих в программе, ищите на сайтах органов местной власти.

Правительство установило предельную цену на лекарственное средство в Украине, а также цену, которую полностью возмещает государство.

Государство компенсирует стоимость лекарственного средства по низкой цене, который подал заявку на участие в программе «Доступные лекарства». Именно такой препарат пациент получит бесплатно.

Препарат, цена на который не превышает предельную оптово-отпускную цену, пациент может получить доплатив лишь разницу между размером возмещения за упаковку и фактической ценой препарата.