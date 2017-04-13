Правительство подписало меморандум с ЮНИСЕФ о национальной платформе раннего вмешательства

Правительство Украины, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международные и национальные общественные организации подписали меморандум о введении национальной платформы раннего вмешательства.

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум подписали: Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство социальной политики, а также Национальная ассамблея инвалидов Украины, благотворительный фонд «Институт раннего вмешательства», всеукраинский фонд «Защита прав детей», фонд Soft Tulip» (Нидерланды), Европейская ассоциация раннего вмешательства «EURLYAID» и ЮНИСЕФ.

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Перед началом подписания меморандума в клубе Кабмина глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованни Барберис отметила, что введение системы раннего вмешательства может помочь почти 250 тыс. украинских детей с риском или задержками развития.

«Раннее вмешательство является важным шагом, чтобы предотвратить инвалидность и отправку детей в институциональные учреждения. Подписание меморандума является первым шагом, который, я надеюсь, приведет к улучшению услуг для почти 250 тыс. детей. К этому меморандуму прилагается еще план действий, и мы будем работать вместе для достижения ожидаемых результатов», - сказала она.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отметил, что эта платформа будет строить диалог между гражданским обществом и правительством по системному подходу к услугам раннего вмешательства в Украине, что будет помогать детям с инвалидностью, нарушением развития и риском их возникновения и их родителям.

«Внедрение системы раннего вмешательства имеет целью, во-первых, как можно раньше выявлять проблемы на раннем этапе и помочь родителям создать оптимальные условия для развития ребенка в условиях семьи, потому что нашей главной целью является не допустить расставания ребенка с семьей. Мы понимаем, что внедрение механизма раннего вмешательства требует создания соответствующей нормативной базы, и мы должны уделить внимание вопросу образования специалистов и формирования команды раннего вмешательства. Уже сегодня в пяти областях - Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Харьковской, проводится обучение мультидисциплинарных команд. Это и медики, и соцработники, и педагоги», - сказал Розенко.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что меморандум является продуктом сотрудничества трех министерств, Администрации президента, правительства и общественных организаций – международных и украинских.

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«Лично мы будем все наши усилия прилагать к тому, чтобы наши семейные врачи, педиатры могли выявить те проблемы, которые проявляются на первых месяцах и годах жизни, чтобы мы могли как можно скорее предоставлять те услуги, которые нужны в раннем вмешательстве. Мы также через систему здравоохранения будем предоставлять помощь в отношении медицинских услуг, которые будут необходимы», - сказала Супрун.