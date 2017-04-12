Правительство выделило денежную помощь бойцам, которые получили инвалидность в АТО

Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, которые погибли во время участия в АТО и лицам, получившим там инвалидность.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

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Отмечается, что средства на общую сумму 6 млн 90,3 тыс. грн будут выделены членам семей четырех человек, которые погибли в АТО и 14 лицам, которые получили инвалидность во время участия в антитеррористической операции.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что средства выделяются Министерству социальной политики из резервного фонда государственного бюджета.

В частности, 14 лицам, которые получили инвалидность, будет выделено 3 млн 654,3 тыс. грн: I группы – 1 человек – 362,5 тыс. грн; II группы – 7 человек – 1 млн 986,8 тыс. грн; III группы – 6 человек – 1 млн 305 тыс. грн.

Членам семей четырех человек, погибших (умерших) выделяется 2 млн 436 тыс. грн.