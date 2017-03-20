С начала проведения АТО ранено более 9,4 тысяч украинских военных
15:03, 20 марта 2017Страна
36
С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе более 2,6 тыс. украинских военных погибли, более 9,4 тыс. получили ранения.
Получили ранения 9453 военнослужащие, из них 7674 - из ВСУ / УНИАН
Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.
Читайте такжеПодготовка медиков и медобеспечения вооруженных сил до сих пор зависит от общественных организаций и гуманитарной помощи - Минздрав
"С начала АТО и до сегодняшнего дня в результате боевых действий погибли 2629 военных. Из них 2220 - военнослужащие Вооруженных сил Украины. Другие погибшие - из рядов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Получили ранения 9453 военнослужащие, из них 7674 - из ВСУ", - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter