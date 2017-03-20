С начала проведения АТО ранено более 9,4 тысяч украинских военных

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

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"С начала АТО и до сегодняшнего дня в результате боевых действий погибли 2629 военных. Из них 2220 - военнослужащие Вооруженных сил Украины. Другие погибшие - из рядов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Получили ранения 9453 военнослужащие, из них 7674 - из ВСУ", - сказал Лысенко.