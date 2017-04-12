В Киеве СБУ задержала участников группировки, которая торговала человеческими органами

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Киеве участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей.

Читайте такжеВ Украине необходимо как можно быстрее принять новый закон о трансплантологии - Супрун

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма.

«Донорам дельцы платили от 13 до 15 тыс. долларов, сами же получали от 80 до 100 тыс. с клиента. После получения согласия от доноров, злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операций», - говорится в сообщении.

По информации СБУ, ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинцев.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, в настоящее время задержаны шестеро участников группировки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Продолжаются обыски и оперативно-следственные действия.