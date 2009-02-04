Сегодня - Всемирный день борьбы против рака

Сегодня - 4 февраля 2009 года Всемирный день борьбы против рака. Рак является ведущей причиной смерти во всем мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, без надлежащих вмешательств за период с 2005 по 2015 годы от рака умрет 84 миллиона человек.

Ежегодно 4 февраля ВОЗ объединяет усилия со спонсором, Международным союзом против рака, для продвижения способов облегчения глобального бремени рака. Профилактика рака и повышение качества жизни пациентов с раковыми заболеваниями периодически становятся темами этого Дня.

В 2009 году в центре внимания Всемирного дня борьбы против рака - здоровое и активное детство с особым акцентом на долговременные негативные последствия, вызванные отсутствием физической активности, избыточным весом и ожирением.