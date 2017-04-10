Супрун заявляет, что вопрос о ее назначении руководителем Минздрава - компетенция парламента

18:45, 10 апреля 2017
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Об этом она заявила журналистам в Киеве.

president.gov.ua

В.и. о министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что вопрос о ее назначении руководителем Минздрава находится исключительно в компетенции Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Киеве.

“Это не мое решение, это вопрос представления в Верховную Раду”, - сказала Супрун.

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Теги: #Минздрав#коррупция в медицине