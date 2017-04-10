Медики "Феофании" попросили немецких коллег изучить историю болезни Насирова

Университетский кардиологический центр Фрайбург (Бад Кроцинген, клиника кардиологии и ангиологии) подтвердил заключения клинической больницы «Феофания» относительно диагноза отстраненного председателя ГФС Романа Насирова.

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Как сообщила пресс-служба Государственного управления делами, после обнародованных результатов комиссии Министерства здравоохранения относительно правильности диагноза Насирова больница «Феофания» обратилась к иностранным специалистам по поводу независимой экспертизы диагностики и проведенного лечения.

По просьбеКБ «Феофания» кардиологический центр Фрайбург предоставил независимое заключение на основании полученной медицинской документации диагностики и лечения пациента.

«По результатам исследования на основе методических рекомендаций Европейского общества кардиологов и согласно немецкой DRG-системе – избранный лечебный подход возражений не вызывает, диагноз медиками КЛ «Феофания» Государственного управления делами установлен правильно», - говорится в сообщении.

В ГУД отметили, что кардиологический центр Фрайбург – это клиника максимального медицинского обеспечения, которая входит в тройку самых авторитетных и крупнейших по количеству пациентов в лечении сердечных инфарктов и проведенных хирургических операций на клапанах сердца.

Как сообщал УНИАН, клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины не подтвердила диагноз, установленный в больнице «Феофания» отстраненному от должности председателю ГФС Роману Насирову. Соответствующие заключения комиссии Минздрава по оценке качества оказания медицинской помощи Насирову в условиях больницы «Феофания» были предоставлены НАБУ 23 марта.

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В частности, в заключениях отмечается, что врачи «Феофании» систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния здоровья главы ГФС. Объективных оснований для установления указанного ранее диагноза, по мнению Минздрава, у врачей «Феофании» не было. Члены комиссии выявили также нарушения при выписке пациента из этого лечебного учреждения.

2 марта детективы НАБУ задержали Насирова в «Феофании» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»). В НАБУ сообщили, что медицинский персонал КБ «Феофания» пытался ограничить доступ детективов в палату, в которой находился глава ГФС, ссылаясь на тяжелое состояние его здоровья.

*** Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой «газовой схеме Онищенко», что причинило государству ущерб на общую сумму 2,019 млрд грн.