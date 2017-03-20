Чиновники дали разрешение на незаконное отчуждение земель "Феофании"

14:00, 20 марта 2017
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Служба безопасности Украины совместно с полицией предотвратила незаконное отчуждение из государственной собственности свыше 6,5 га земель оздоровительно-лечебного комплекса санаторного типа «Ясный» ГП "Лечебно-профилактический комплекс "Феофания" НАН Украины.

business.ua

Как сообщает пресс-центр СБУ, должностные лица Козинского поселкового совета, используя поддельные документы, без согласования с НАН Украины предоставили разрешение на отчуждение этих участков в частную собственность.

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На основании информации СБУ Шевченковский районный суд Киева наложил на землю арест, говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

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Теги: #СБУ#феофания