Послы G7 поддерживают реформирование здравоохранения в Украине

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили поддержку законопроекту по реформированию системы здравоохранения в Украине.

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Об этом говорится в заявлении послов стран G7, размещенном на сайте Посольства Италии в Украине (Италия председательствует в "Большой семерке" в 2017 году).

Дипломаты заявили, что провели встречу с и.о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун и в этой связи выражают поддержку плану реформы системы здравоохранения.

"Мы считаем, что утверждение этого плана, который определяет государственные гарантии финансирования оказания медицинских услуг и лекарственных средств через национальную систему здравоохранения, это сигнал, что Украина готова и настроена продолжать жизненно важные реформы на благо своих граждан", - говорится в заявлении.

Послы отметили, что законопроект, призванный реформировать систему здравоохранения, является важным шагом на пути к изменению образа отношений украинских граждан с государственной медицинской системой, что должно создать лучшие условия и обеспечить получение гражданами тех услуг, в которых они нуждаются и заслуживают, рациональным и законным образом.

"При нынешнем руководстве многое уже достигнуто с точки зрения надлежащего управления, когда подотчетность и общественный надзор поспособствовали усилению прозрачности, но много работы нужно еще сделать", - заявили дипломаты.

Авторы заявления надеются, что "госпожа Супрун и ее команда в Министерстве здравоохранения смогут продолжать свою работу в реформировании системы здравоохранения в Украине, в том числе посредством принятия вышеуказанного законодательства. Министерство и все задействованные украинские институты будут иметь нашу поддержку в этих важных усилиях", - почеркнули послы.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» и другие проекты законов по реформированию системы здравоохранения с необходимостью доработки в трехдневный срок.

По информации Минздрава, среди главных компонентов, которые будут внедрены после принятия законопроекта «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств», государственный гарантированный пакет медицинских услуг (четко определенный перечень услуг, которые оплачивает государство за счет средств солидарного медстрахования); персонализированные выплаты (государство платит врачу за каждого пациента по четко определенному тарифу); тарификация медуслуг; стандартизация медицинских услуг (услуги будут предоставляться на основании международных медицинских протоколов).