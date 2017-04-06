Принятие законопроекта по реформе медицины является критически важным - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, правительство инициирует переход на такую модель финансирования медицины, где государство предоставляет своим гражданам четко определенные гарантии относительно медицинских услуг и лекарственных средств, четко и гарантированно их выполняет. В новой системе финансирования по каждой государственной гарантией будет четкий источник, с которого будет происходить покрытие.

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Принятие пакета законопроектов в течение ближайшего месяца является критически важным, подчеркнули в Минздраве. Если законопроект примут вовремя, это даст нам возможность внести правки в Государственный бюджет, и с середины 2017 года начать работать с первичной медицинской помощью.

В ведомстве отметили, что в новый бюджет 2018 год необходимо заложить новый принцип для стационаров, чтобы в бюджетный 2019 год войти со всем гарантированным пакетом. В случае отсрочки этого процесса, реформа будет невозможна из-за вхождения страны в предвыборные кампании 2019-2020 гг, считают в Минздраве.

Среди главных компонентов, которые вводит закон, является государственный гарантированный пакет медицинских услуг (четко определенный перечень, который оплачивает государство), персональные выплаты (государство оплачивает за каждого конкретного человека по четко определенному тарифу), тарификация медуслуги (каждая услуга будет иметь четко определенную стоимость), стандартизация медицинских услуг (услуги будут предоставляться на основании международных медицинских протоколов), проинформировали в Минздраве.