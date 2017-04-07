Более 200 тысячам детей, проживающих в зоне конфликта на Донбассе, нужна помощь - ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ призывает предоставить финансирование в размере 31,2 млн долл. для предоставления обеспечения поддержки детей и семей, которые пострадали от конфликта на востоке Украины, из них 5,5 млн долл. для надлежащего функционирования служб поддержки детей.

Об этом сообщила пресс-служба Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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В фонде отметили, что более 200 тыс. детей, которым нужна неотложная поддержка, проживают в пределах 15-километровой зоны с обеих сторон линии конфликта, которая разделяет подконтрольные и неподконтрольные правительству районы в Донецкой и Луганской областях, где идут наиболее интенсивные боевые действия.

«Мир забыл об этом невидимом кризисе на востоке Украины, но сотни тысяч детей платят страшную цену за него. Если не обеспечить должной поддержки, дети могут испытывать последствия конфликта в течение всей своей жизни. Нам срочно необходимы средства для оказания помощи пораженным детям», – заявила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

Вблизи линии конфликта дети живут в атмосфере постоянного страха и неопределенности, поскольку перед ними стоит опасность внезапных обстрелов, боевых действий, неразорвавшихся мин и других боеприпасов. Многие дети рискуют своей безопасностью, чтобы продолжать ходить в школу. В течение последнего эпизода эскалации насилия в феврале и марте 2017 года были повреждены семь школ, а всего с начала конфликта в 2014 г. пострадало 740 учебных заведений – каждое пятое в восточных областях.

Родители, учителя, директора школ и школьные психологи продолжают сообщать о поразительных изменениях в поведении детей, даже маленьких детей в возрасте 3 года. У них наблюдаются такие симптомы, как высокий уровень тревожности, ночное недержание мочи, ночные кошмары, агрессивное поведение и отстранение от жизни своих семей и общин.

"Большинство из 200 тыс. детей из восточных областей Украины, которые нуждаются в постоянной психосоциальной поддержки, в настоящее время не получают должной помощи. Услуги для них не покрывают всех потребностей и недостаточно финансируются. Социальные работники, психологи и специально подготовленные учителя работают практически круглосуточно. Вместе с тем, ввиду продолжения конфликта, существует необходимость в дополнительных ресурсах для удовлетворения нужд этих детей", - отмечают в фонде.

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ЮНИСЕФ призывает предоставить финансирование в размере 31,2 млн долл. США для обеспечения поддержки детей и семей, которые пострадали от конфликта на востоке Украины. В частности, необходимо выделить 5,5 млн долл. для надлежащего функционирования служб поддержки детей и оказания им психосоциальной помощи. По состоянию на сегодняшний день ЮНИСЕФ смог собрать менее трети от необходимых средств, и потребность в средствах для защиты детей остается очень острой.

«Дети не должны жить со шрамами от конфликтов, в которых они не виноваты. Нам необходима дополнительная поддержка сейчас, чтобы молодые люди в Донецкой и Луганской областях могли стать здоровыми взрослыми и восстановить свои общины», – подчеркнула Барберис.