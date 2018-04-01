Признаки "травмы войны" у ребенка

Опросник поможет родителям определить, как сильно военные события повлияли на их детей и какая помощь им нужна.

Словом «травма» («психическая травма») обозначают состояние психики человека, испытавшего на себе очень сильное, шоковое воздействие, когда его собственной жизни или жизни находившихся рядом людей, а также жизни его близких угрожала реальная смертельная опасность. В условиях этой войны подобные ситуации происходили со многими людьми, в том числе и с детьми. К сожалению, многие дети видели обстрелы, погибших рядом людей, пережили насилие, утрату близких и многое другое.

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«Травма войны» у современных детей, как показывает практика, может проявляться по-разному. В одних случаях ребенок обнаруживает явные признаки внутреннего страдания, его переживания заметны и проявляются в поведении. В других – ребенок внешне не проявляет видимого беспокойства и не говорит о переживаниях, улавливая, например, «нежелательность» разговоров о пережитом в его семье, «запрещенность» этой темы или ее болезненность для близких.

Отметим, что настоящую диагностику признаков психической травмы у ребенка может сделать только специалист (клинический психолог, психотерапевт). Для этого важен контакт с ребенком, наблюдение за ним во время беседы. Но предлагаемый тест поможет вам предварительно сориентироваться и оценить степень оправданности ваших беспокойств по поводу его состояния. Также обращаем ваше внимание, что данный опросник можно использовать, оценивая состояние и поведение детей старше 6 лет и подростков.

Пройти тест можно здесь.