Объем теневых средств в украинской медицине составляет около 50 млрд грн - международные эксперты

По официальным данным Всемирного банка и ВОЗ, объем теневых средств в украинской системе здравоохранения составляет около 50 млрд грн, сообщают в Минздраве.

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По словам заместителя министра здравоохранения Украины Павла Ковтонюка, философия реформы будет заключаться в том, что в системе здравоохранения не останется ни одного обязательства государства, не подкрепленного источником финансирования.

«Мы хотим, чтобы теневых средств не осталось. Бюджетных средств на реализацию реформы не хватит, то есть мы кровно заинтересованы в выходе значительных ресурсов из тени. Чтобы добиться этого, мы, во-первых, направим средства исключительно на лечение конкретного пациента. А во-вторых, проведем четкую границу государственных гарантий. Государство не должно платить за все подряд только потому, что это касается здравоохранения», - отметил Ковтонюк.

Как сообщал УНИАН, проведенное недавно в Украине исследование выявило, что 48,8% украинцев отказывались от лечения из-за нехватки средств, 50,4% откладывали лечение в связи с нехваткой средств, а 43,3% - продавали ценные вещи, имущество, чтобы купить лекарства, или занимали деньги на препараты. 97% украинцев заплатили за препараты, лечась амбулаторно, такой же процент респондентов платили деньги, лечась в стационаре. В то же время 68,7% опрошенных не обращаются к врачу, занимаясь самолечением.

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94% опрошенных подтвердили, что главной проблемой в Украине является стоимость лекарств. 52% респондентов сказали, что не ходят к врачу, а просто в интернете консультируются, как лучше им лечиться. Они также корректируют себе списки лекарств, когда видят их высокую стоимость, заменяют себе один препарат другим, просто изучая их в интернете. Причем 50% людей купили себе лекарства, которые еще не доказали свою эффективность. Также исследование выявило, что украинцы тратят половину своих средств на лекарства, которые не являются эффективными.