ВОЗ определила рекомендуемый состав вакцин против гриппа на следующий эпидемсезон

В письме ВОЗ рекомендует, что трехвалентные вакцины для использования в сезоне гриппа 2017-2018 годов должны содержать компоненты, которые будут защищать от штаммов:

А/Michigan/45/2015(ветка 6В.1), подобный A(H1N1)pdm09;

А/Hong Kong/4801/2014(H3N2);

B/Brisbane/60/2008.

Для четырехвалентной вакцины рекомендуют дополнительно включать компонент для защиты от гриппа B/Phuket/3073/2013.

Прогнозы относительно циркуляции штаммов вируса гриппа основываются на анализе прошлогодней циркуляции. После получения рекомендаций производители вакцин могут начинать их изготовление. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.

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Вакцинироваться от гриппа врачи рекомендуют начиная с сентября, однако можно делать прививку на протяжении всего сезона.

По оперативным данным территориальных органов системы здравоохранения, в Украине зарегистрировано 5 394 130 больных на грипп и острые респираторные вирусные инфекции с начала эпидемического сезона (03.10.2016 – 02.04.2017).

Переболело 12,7 % населения, из общего количества заболевших 64,8 % - дети в возрасте до 17 лет. Больше всего гриппом и ОРВИ болели в Киевской области и городе Киев, где переболело соответственно 23 % и 20,5 % населения.

Интенсивный показатель заболеваемости в текущий эпидсезон на 2,4 % меньше аналогичного периода прошлого сезона.

С предварительными диагнозами «грипп» и «острая респираторная вирусная инфекция» было госпитализировано 193 480 человек (3,6 % от заболевших), из них 72,8 % - дети.