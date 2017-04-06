В зоне АТО стремительно распространяются туберкулез и острые кишечные расстройства - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, специалисты обсудили ситуацию относительно инфекционной заболеваемости среди военнослужащих и гражданского населения в зоне АТО, сотрудничество ведомств для предотвращения инфекционных вспышек, а также возможность оперативно реагировать и осуществлять профилактические и противоэпидемические мероприятия.

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Специалисты подчеркнули, что необходимо углубить взаимодействие между гражданскими и военными ведомствами на территориях зоны АТО и прилегающих областей

По оперативным данным учреждений здравоохранения, на Донетчине и Луганщине значительно выросли показатели заболеваемости туберкулезом легких и острые кишечные расстройства. В частности, в феврале 2017 года в Донецкой области был зафиксирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, что почти на 80% превысили показатели предыдущего года. Самые высокие показатели в городах Донецкой области: Мариуполе, Краматорске, Селидове, Бахмуте, Авдеевке, Дружковке, Торецьку и Луганской – Рубежном, Северодонецке, Старобельск и Кременском районах.

Специалисты подчеркнули, что на подконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях эпидемическая ситуация остается управляемой. Показатели инфекционной заболеваемости в Донецкой и Луганской областях в пределах показателей общегосударственного уровня: ни одного случая особо опасных инфекций - холеры, брюшного тифа - не зафиксировано.

В то же время специалисты прогнозируют, что осложнения могут возникнуть из-за разрушения жилья и объектов инфраструктуры, дефицита питьевой воды и продуктов питания надлежащего качества, а также отсутствия условий для соблюдения правил личной гигиены.

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Специалисты акцентируют, что на территориях Луганской и Донецкой областей находятся природные очаги лептоспироза и туляремии, источником и переносчиками которых являются грызуны. При полевом размещении войск это может привести к возникновению и распространению этих заболеваний среди военнослужащих. Поэтому есть потребность в комплексе дератизационных мероприятий.

Среди вопросов, которые рассмотрели участники совещания, совместные действия и контроль за очагами природных очагов особо опасных инфекций, охват прививками военнослужащих и гражданского населения, обеспеченность вакцинами.