Кабмин на 100% обеспечил финансирование программы "Доступные лекарства" - Гройсман

Предусмотренных 500 млн грн хватит, чтобы обеспечить правительственную программу "Доступные лекарства" по компенсации стоимости лекарств для хронических больных гипертонией, диабетом II типа и бронхиальной астмой.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "112" во вторник.

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"Мы проанализировали: 500 млн грн, которые у нас зарезервированы, нам хватит на то, чтобы до конца года обеспечить всех бесплатными лекарствами. Но если нам нужно будет еще 500 млн, то обещаю, что найду еще 500 млн, которые я направлю на то, чтобы обеспечить 100% поставки этих лекарств для хронических больных (от гипертонии, диабета II типа и бронхиальной астмы)", - заверил глава правительства.

По его словам, механизм реимбурсации уже привел к снижению цен на препараты от этих болезней на 30-50%. "Потому что они (аптечные сети) не могут продавать (препараты) по двойным ценам: там, где государство компенсирует по более низким ценам, а людям - по более высоким. Это абсурд. Поэтому реимбурсация привела к снижению цен на эти лекарства", - отметил он.

Премьер добавил, что сегодня уже 35 компаний-производителей, среди которых представители ЕС, Украины, Израиля и других стран, приняли участие в этой программе. Государство будет качественно выполнять свои обязательства перед производителями и "заплатит всем до копейки", подчеркнул глава правительства.

Он уверен, что, если в течение первого месяца работы системы могут быть недочеты, то на второй месяц система начнет работать правильно.

Также Гройсман отметил, что в 2017 году правительство предусмотрело 5,9 млрд грн на закупку лекарств для стационарных больных, на 2 млрд грн больше ресурса прошлого года, и будет осуществлять это с помощью международных организаций. "Нужны честные, прозрачные процедуры. Я не хочу, чтобы кто-то на болезни людей что-то украл. Я считаю, что это мародерство", - заявил он.

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Кроме того, отметил премьер, правительство работает над введением реформы системы здравоохранения, что позволит, в частности, заменить финансирование в стенах больниц конкретной медицинской услугой.

При этом он выразил убеждение, что в Украине нужно сохранить педиатрическую службу, укрепить терапевтическую службу, развивать семейную медицину, вводить европейские протоколы лечения.