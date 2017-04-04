35 фармпроизводителей подтвердили наличие лекарств для реимбурсации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в рамках реализации программы по предоставлению бесплатных лекарств (реимбурсации) на сегодняшний день 35 производителей подтвердили полное наличие необходимых препаратов на рынке.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Сегодня 35 производителей по состоянию на сейчас подтвердили полное наличие необходимых препаратов на рынке Украины. Это означает, что мы имеем полную обеспеченность необходимыми лекарствами. При этом из 35 производителей 15 - это производители Европейского Союза, еще около 18, по-моему, - это производители Украины, Израиля, других стран", - сказал Гройсман.

Также он добавил, что к реализации программы присоединились уже около 150 аптечных сетей. По его словам, количество аптек, участвующих в программе предоставления бесплатных лекарств, будет увеличиваться.

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Гройсман заверил, что правительство своевременно и качественно будет компенсировать стоимость лекарств аптечным сетям.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине началась реализация программы реимбурсации (компенсации стоимости) лекарственных средств людям, больным гипертонией, диабетом второго типа и астмой. Чтобы воспользоваться программой реимбурсации, гражданам нужно обратиться к врачу, получить рецепт с указанием необходимого препарата и обратиться в аптеку, участвующую в программе. Участие аптек в программе добровольное.